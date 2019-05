Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag nachgegeben.Zunehmende geopolitische Spannungen und der eskalierende Handelskrieg zwischen den USA und China haben für eine getrübte Stimmung an der Börse gesorgt.Der Leitindex Kospi verlor 0,88 Prozent auf 2.176,99 Zähler.Zunehmende Bedenken über einen möglichen militärischen Zusammenstoß zwischen den USA und Iran seien ein weiterer negativer Faktor an der Börse gewesen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.