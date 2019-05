Moon und Trump sprechen über baldige Wiederaufnahme von Nuklearverhandlungen

Photo : YONHAP News

Drei Tage nach den überraschenden Waffentests durch Nordkorea haben Präsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump am Dienstagabend (koreanischer Zeit) ein Telefonat geführt.Beide hätten über Maßnahmen gesprochen, um Nordkorea auf Gesprächskurs zu halten und möglichst bald wieder Nuklearverhandlungen aufzunehmen, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Ob Moon und Trump beim 35-minütigen Gespräch über den Typ der getesteten nordkoreanischen Waffen gesprochen haben, wurde nicht bestätigt.Beide seien zu der Erkenntnis gelangt, dass angemessene Maßnahmen beider Regierungen im engen Schulterschluss sehr effizient gewesen seien. Moon lobte, dass Trumps Botschaften auf Twitter Nordkorea in eine positive Richtung geführt hätten.Unterdessen äußerte Trump seine Unterstützung für Südkoreas Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea. Diese Maßnahme auf humanitärer Ebene werde sehr zeitgemäß und positiv, sagte Trump.Diplomatische Beobachter gehen davon aus, dass beide Länder einerseits Sanktionen aufrechterhalten und andererseits humanitäre Hilfsleistungen anbieten würden, um Nordkorea zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zu bewegen.Beide Spitzenpolitiker würden zudem weiterhin über einen Besuch Trumps in Seoul diskutieren, so das Präsidialamt.