Südkoreas neuer Botschafter in Japan will sich für Verbesserung der Beziehungen einsetzen

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Botschafter in Japan will sich für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen einsetzen.Er wolle hierfür größtmögliche Anstrengungen unternehmen, sagte Nam Kwan-pyo am Dienstag gegenüber Reportern in Seoul.Der frühere zweite stellvertretende Direktor des Büros für nationale Sicherheit hatte den Journalisten seine Pläne und Visionen als neuer Botschafter in Tokio vorgestellt.Obwohl historische Angelegenheiten nicht ungeschehen gemacht werden könnten, sollte damit angemessen umgegangen werden. Er bedauere, dass solche Themen die praktische Zusammenarbeit beeinträchtigt hätten.Die südkoreanische Regierung lege großen Wert auf die Beziehungen zu Tokio. Er hoffe, dass beide Länder ihre gegenwärtigen Schwierigkeiten auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Verständnis überwinden können.Der neue Botschafter versprach Bemühungen, um internationale Veranstaltungen für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu nutzen. Er nannte in diesem Zusammenhang den G20-Gipfel in Osaka im Juni und die Olympischen Sommerspiele in Tokio im kommenden Jahr.Ein hoher Beamter des Außenministerium sagte, dass ein Südkorea-Japan-Gipfel am Rande des G20-Gipfels einen Impuls für Fortschritte in den Beziehungen schaffen würde. Beide Länder würden bereits über das Zustandebringen eines Spitzentreffens diskutieren.