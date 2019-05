Südkorea und USA wollen Nutzlasten für Mondlander gemeinsam entwickeln

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden gemeinsam Nutzlasten für Mondlandefahrzeuge entwickeln.Eine entsprechende Vereinbarung hätten das Koreanische Institut für Astronomie und Raumfahrtwissenschaft und die NASA, National Aeronautics and Space Administration der USA, am Dienstag unterzeichnet, teilte das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT mit.Die NASA strebt an, dass Astronauten im Jahr 2024 auf dem Mond landen. Für die hierfür erforderlichen Forschungen will die Behörde ab dem kommenden Jahr der Reihe nach neun zivile Mondlander starten.US-amerikanische Privatunternehmen werden Mondlander bauen, während die NASA in Kooperation mit koreanischen Forschern Nutzlasten entwickeln wird. Hierfür wird eine Arbeitsgruppe aus Forschern beider Länder gebildet.Choi Won-ho, ein leitender Beamter des Wissenschaftsministeriums, sagte, die Regierung wolle sich aktiv an internationalen Gemeinschaftsprojekten für die Weltraumerkundung beteiligen und Investitionen in Weltraumtechnologien erweitern.