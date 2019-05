Nuklearunterhändler Südkoreas und Russlands diskutieren über Korea-Frage

Photo : YONHAP News

Die stellvertretenden Chefunterhändler Südkoreas und Russlands für Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm haben über die Situation im Umfeld der koreanischen Halbinsel diskutiert.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass sich Jeong Yeon-doo, der Chef des Büros für die nordkoreanische Nuklearangelegenheit, am Dienstag (Ortszeit) in Moskau mit dem Sonderbotschafter im russischen Außenministerium Oleg Burmistrow getroffen habe. Jeong habe mit Burmistrow diskutiert, bevor er mit Vizeaußenminister Igor Morgulow zu einem Mittagessen und Diskussionen zusammengekommen sei, hieß es in einer Pressemitteilung.Beide Seiten hätten das gemeinsame Ziel der vollständigen Denuklearisierung und der Schaffung von dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass es wichtig sei, dass die beteiligten Länder die Impulse für den Dialog aufrechterhalten und sich für die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA einsetzen. Die russische Seite habe die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen gewürdigt und Unterstützung für die Rolle Seouls in Angelegenheiten betreffend die Halbinsel geäußert, hieß es weiter.Das russische Außenministerium berichtete ebenfalls über das Treffen zwischen den Nuklearunterhändlern beider Länder.Laut Informationen tauschten sich beide Seiten über die Situation in der Umgebung der koreanischen Halbinsel seit dem Nordkorea-Russland-Gipfel Ende April und die diplomatische Vorgehensweise für die Lösung der Fragen der Halbinsel aus. Auch über die jeweiligen Einschätzungen zu den Starts von Flugkörpern durch Nordkorea am Samstag wurde gesprochen.