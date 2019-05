IFRC will Wasserpumpen für Dürregebiete in Nordkorea liefern

Photo : YONHAP News

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) hat beschlossen, Dürregebiete in Nordkorea mit Wasserpumpen zu versorgen.Die IFRC teilte am Montag (Ortszeit) mit, einen Notfall-Aktionsplan wegen der Dürre und der Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea ausgearbeitet zu haben. Gemäß dem Plan werde sie 15 mobile Wasserpumpen zur Verfügung stellen.Die Organisation will knapp 77.000 Schweizer Franken oder 88 Millionen Won einsetzen, um Wasserpumpen etwa drei Monate lang zu betreiben und Treibstoff für deren Betrieb zu liefern.Die Wasserpumpen werden an zwei Landkreise in der Provinz Süd-Hamgyeong geliefert, davon werden etwa 330.000 Bewohner profitieren.Laut der IFRC will die nordkoreanische Regierung dieses Jahr 200.000 Tonnen Nahrungsmittel importieren, um gegen die Nahrungsmittelknappheit vorzugehen.Einem jüngst veröffentlichten Jahresbericht 2018 zufolge hatte die IFRC letztes Jahr 1,24 Millionen Schweizer Franken eingesetzt, um gegen die Neue Influenza A, große Hitze, Taifune, Hochwasser und Erdrutsche in Nordkorea vorzugehen.