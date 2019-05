Umfrage: Über 50 Prozent befürworten Moons Politik für Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der Südkoreaner befürworten die Politik der Moon Jae-in-Regierung für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel.Das ergab eine Meinungsumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag der Internetzeitung OhmyNews durchführte. Hierfür wurden landesweit 505 über 19-Jährige am Dienstag befragt.52,2 Prozent bewerteten Moons Friedenspolitik für die koreanische Halbinsel positiv. Dagegen gaben 44,7 Prozent eine negative Einschätzung ab. Der Unterschied von 7,5 Prozentpunkten liegt innerhalb der Fehlerspanne.Der Anteil der Befragten mit einer sehr positiven Beurteilung erreichte 28,5 Prozent, während 29,1 Prozent von einer sehr schlechten Politik sprachen. Angesichts des knappen Unterschieds von 0,6 Prozentpunkten ging Realmeter davon aus, dass die jüngsten Starts von Kurzstrecken-Flugkörpern durch Nordkorea einen negativen Einfluss ausgeübt hätten.Unter den den Anhängern der regierenden Minjoo-Partei Koreas bewerteten 89,8 Prozent die Friedenspolitik positiv, während 90,3 Prozent der Anhänger der Freiheitspartei Koreas eine negative Einschätzung abgaben.Bei den Befragten in Seoul, in ihren Dreißigern, Fünfzigern und Zwanzigern und den über 60-Jährigen sowie den Männern lagen die Befürworter und Gegner nahezu gleichauf.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.