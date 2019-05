Ministerpräsident Lee schlägt Ecuador Entsendung von Geschäftsdelegation vor

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat Ecuador die Entsendung einer Geschäftsdelegation vorgeschlagen.Auf diesem Wege wolle Südkorea in Erfahrung bringen, welche Investitionen sich Ecuador wünsche. Das sagte Lee am Dienstag im Gespräch mit dem ecuadorianischen Präsidenten Lenin Moreno in Quito.Moreno reagierte positiv auf den Vorschlag. Auch signalisierte er Unterstützung für Südkoreas Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Frieden.Lee war am 30. April zu Besuchen in Kuwait, Kolumbien und Ecuador aufgebrochen. Die Reise erfolgt im Rahmen der Bemühungen Seouls, die Beziehungen mit dem Mittleren Osten und Lateinamerika auszubauen.