Großunternehmen machen 67 Prozent südkoreanischer Ausfuhren aus

Die Abhängigkeit der Exportindustrie von den Großunternehmen hat zugenommen.Nach Angaben des Statistikamtes exportierten einheimische Unternehmen letztes Jahr Waren im Wert von 602,4 Milliarden Dollar.403,8 Milliarden Dollar entfielen auf Großunternehmen. Ihr Anteil am gesamten Volumen stieg auf 67 Prozent, nach 66,4 Prozent im Vorjahr.Die zehn umsatzstärksten Konzerne konnten ihr Exportvolumen um 10,4 Prozent im Vorjahresvergleich steigern. Sie erreichten im vergangenen Jahr 38 Prozent Anteil am gesamten Exportvolumen.Der Anteil großer Mittelständler und kleiner sowie mittlerer Unternehmen, die 99 Prozent an allen Unternehmen ausmachen, belief sich dagegen lediglich auf 33 Prozent. Beide Gruppen exportierten Waren im Wert von jeweils 97 Milliarden und 101,6 Milliarden Dollar.Nach Regionen betrachtet, war Südostasien der wichtigste Abnehmer südkoreanischer Produkte. Mit 27,6 Prozent Anteil lag die Region das zweite Jahr in Folge an der Spitze, gefolgt von China mit 26,3 Prozent und den USA mit zwölf Prozent.Beim Import machte China mit 105,3 Milliarden Dollar oder 19,9 Prozent den größten Anteil aus.