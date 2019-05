Koreanische Bogenschützen erzielen Weltrekord bei Weltcup

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Nationalmannschaft im Bogenschießen hat einen Weltrekord im Mixed-Team-Wettbewerb erzielt.In der zweiten Phase des 2019 Hyundai Weltcup für Bogenschießen am Dienstag in Schanghai erreichte Südkorea in der Vorrunde 1.368 Punkte. Damit wurde der bei den Asienspielen 2018 von einem südkoreanischen Team aufgestellte Weltrekord von 1.364 Punkten erneuert.Dabei werden die Punkte der Erstplatzierten des jeweiligen Landes im Herren- und Damen-Einzel im Recurvebogen als Punkt des gemischten Teams gewertet.Südkoreas Bogenschützen haben auch in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben der Damen und Herren als Erstplatzierte die Vorrunde beendet.