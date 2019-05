Wissenschaft Kragenbär in DMZ beobachtet

Es konnte bestätigt werden, dass in der Demilitarisierten Zone (DMZ) mindestens ein Kragenbär lebt.



Das Umweltministerium und das Nationalinstitut für Ökologie (NIE) teilten mit, dass ein Asiatischer Schwarzbär von einem unbemannten Gerät für ökologische Untersuchungen im Osten der DMZ erfasst worden sei.



Das Foto des Bären wurde im vergangenen Oktober aufgenommen. Eine dortige Truppeneinheit schickte die Aufnahme im März an das Institut.



Es ist das erste Mal, dass ein Bild eines Kragenbären in der DMZ aus einer geringen Entfernung von etwa fünf Metern aufgenommen wurde. Zwar wurde es für möglich gehalten, dass dort einige Tiere der bedrohten Art leben. Es gab jedoch keinen eindeutigen Beweis hierfür.



Der Bär auf dem Foto ist seiner Größe nach zu urteilen nur acht bis neun Monate alt und wiegt schätzungsweise 25 bis 35 Kilogramm.



NIE-Forscher gehen davon aus, dass mindestens drei Kragenbären in der Umgebung des Fundortes leben, weil eine Bärin häufig bis zu zwei Junge auf einmal gebärt.