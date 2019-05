Verhandlungen über Nordkoreas Denuklearisierung am Scheideweg

Photo : KBS News

Das Weiße Haus hat bekannt gegeben, dass die Präsidenten Südkoreas und der USA über Maßnahmen zur Verwirklichung der Denuklearisierung Nordkoreas diskutiert hätten.Das Telefonat am Vorabend war die erste direkte Kommunikation zwischen Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump seit ihrem Gipfel am 11. April.Der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, teilte mit, dass beide Staatschefs über die jüngsten Entwicklungen in Nordkorea und Maßnahmen für eine endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas diskutiert hätten.Details des Gesprächs wie die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea wurden zwar nicht genannt. Jedoch wird die humanitäre Hilfe voraussichtlich bald auf Arbeitsebene behandelt, da sich US-Außenminister Mike Pompeo in letzter Zeit gegenüber den Medien positiv dazu geäußert hatte.Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, wird heute zu einem Besuch in Südkorea erwartet. Er wird sich mit südkoreanischen Beamten über Maßnahmen abstimmen, mit denen der Dialog zwischen Nordkorea und den USA wieder in Schwung gebracht werden kann.Bei einer Sitzung der bilateralen Arbeitsgruppe wird neben den Absichten hinter Nordkoreas jüngsten Waffentests sehr wahrscheinlich auch dessen Ernährungskrise thematisiert.Aus Kreisen einer US-Denkfabrik hieß es, dass ein gesondertes Amt erforderlich sei, das sich mit der Hilfe für Nordkorea beschäftigen soll. Jedoch könnten erneute Rufe in den USA nach einem harten Vorgehen gegenüber Nordkorea einen Dämpfer für Trumps Engagementpolitik bedeuten.