Neuer ASEAN-Botschafter bewertet Kims Teilnahme an Südkorea-ASEAN-Sondergipfel positiv

Südkoreas neuer Botschafter in der Vertretung beim südostasiatischen Staatenbund ASEAN hat sich zu einer eventuellen Teilnahme von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an einem geplanten Sondergipfel zwischen Südkorea und ASEAN positiv geäußert.Er glaube, dass Kims Teilnahme an dem Sondergipfel eine wichtige Gelegenheit für den Frieden und Dialogprozess auf der koreanischen Halbinsel werde, sagte Lim Sung-nam am Mittwoch gegenüber Reportern. Damit antwortete er auf die Frage, ob Seoul vorhabe, Kim zu dem im November in Busan geplanten Gipfel einzuladen.Bis zum Sondergipfel bleibe noch viel Zeit übrig, daher könnte es bis dahin viele positive Bewegungen geben. Man müsse verschiedene Situationen und Entwicklungen beobachten, hieß es.Der Sondergipfel wird anlässlich des 30. Jubliäums der Dialogbeziehungen zwischen Südkorea und ASEAN am 25. und 26. November in Busan stattfinden. Präsident Moon Jae-in hatte gesagt, er wolle überprüfen, den Vorsitzenden Kim dazu einzuladen.Zur Erhöhung des Status des ASEAN-Botschafters in den Vizeministerrang äußerte Lim, er betrachte dies als Signal, mit dem der Willen der Moon Jae-in-Regierung für die Förderung der Neuen Südpolitik und der Beziehungen zwischen Südkorea und ASEAN deutlich gezeigt werde.Lim diente als Botschafter in Großbritannien und war von Oktober 2015 bis September 2018 Erster Vizeaußenminister.