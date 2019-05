Vereinigungsminister: Nordkorea zur Umsetzung von Gipfelerklärung gewillt

Photo : YONHAP News

Laut Vereinigungsminister Kim Yeon-chul ist Nordkorea zur Umsetzung von gemeinsamen Erklärungen bei innerkoreanischen Gipfeltreffen gewillt.Kim hat heute erstmals seit seinem Amtsantritt das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong besucht.Bei der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des nordkoreanischen Verbindungsbüros Kim Yong-chol habe er vorgeschlagen, die gemeinsamen Erklärungen tatkräftig umzusetzen und den Betrieb im Verbindungsbüro zu normalisieren. Die nordkoreanische Seite habe erwidert, dass auch Nordkorea den starken Willen zur Erfüllung der gemeinsamen Erklärungen habe, teilte Kim bei der Grenzkontrolle an der Station Dorasan in Paju mit.Er habe Grüße an den Vorsitzenden des nordkoreanischen Komitees für die friedliche Wiedervereinigung Ri Son-gwon ausrichten lassen. Nordkorea habe versprochen, seine Grüße in jedem Fall zu übermitteln.Das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong, das letztes Jahr gemäß Gipfel-Erklärungen eingerichtet wurde, befindet sich seit über zehn Wochen nicht mehr im Normalbetrieb. Die wöchentliche Konferenz zwischen den Büroleitern fand die zehnte Woche in Folge nicht statt.Auf die Frage, ob auch jüngste Waffentests durch Nordkorea zur Sprache kamen, antwortete der Minister, diese seien keine bei dem Treffen zu behandelnde Angelegenheit gewesen.Den mittlerweile geschlossenen Industriekomplex Kaesong habe er aus dem Auto heraus gesehen, aber nicht besichtigt.