Seoul signalisiert Bereitschaft zu neuer Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach dem gestrigen Telefonat zwischen Präsident Moon Jae-in und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump zeichnet sich neue Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea ab.Vereinigungsminister Kim Yeon-chul sagte, er wolle prüfen, welche Vorbereitungen sein Ministerium konkret treffen soll. US-Präsident Donald Trump sagte gestern, es wäre zeitgemäß und positiv, wenn Südkorea auf humanitärer Ebene Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea leiste.In absehbarer Zeit wolle er konkrete Pläne veröffentlichen, sagte der Minister nach seiner Rückkehr aus dem nordkoreanischen Kaesong.Kurz zuvor hatte auch der Sprecher des Vereinigungsministeriums Lee Sang-min Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea in Aussicht gestellt.Angesichts Hinweisen einer internationalen Organisation auf die Ernsthaftigkeit der Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea sei Südkorea als Bruderstaat und aus humanitären Gründen besorgt, sagte er am Mittwoch.In enger Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft wolle Südkorea Hilfsleistungen für die nordkoreanische Bevölkerung vorantreiben. Konkrete Pläne könnten aus protokollarischen Gründen zurzeit nicht veröffentlicht werden, ergänzte Lee.