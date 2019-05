Börse in Seoul setzt Verlustserie fort

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch ihre Verlustserie fortgesetzt.Der Leitindex Kospi verlor 0,41 Prozent auf 2.168,01 Zähler. Grund für dritten Verlusttag in Folge war der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen den USA und China.Die USA hatten neue Zölle auf chinesische Waren angedroht. Der Dow Jones in den USA verlor am Dienstag 1,79 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq 1,96 Prozent.Vor allem die Aktien von Chipherstellern hätten verloren, da die Unternehmen vom chinesischen Markt abhängig seien, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities. Positiv sei jedoch, dass diese Woche eine chinesische Delegation für Verhandlungen im Handelsstreit in die USA reisen werden, sagte er weiter.