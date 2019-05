Bareunmirae-Fraktionschef will wegen Streits über Fast-Track-Verfahren zurücktreten

Photo : YONHAP News

Der Fraktionschef der kleineren Oppositionspartei Bareunmirae Kim Kwan-young will wegen des Streits über das Fast-Track-Verfahren zurücktreten.Seine Rücktrittspläne gab der Politiker am Mittwoch auf einem Parteitreffen bekannt. Er wolle die gesamte Verantwortung für die Schmerzen und Schwierigkeiten der Partei im Prozess der beschleunigten Reform-Gesetzgebung übernehmen.Jedoch wolle er bis zur Wahl seines Nachfolgers am kommenden Mittwoch auf seinem Posten bleiben.Auch versprach er der Öffentlichkeit, dass die Partei ihre internen Konflikte beilegen und gemäß ihrem Gründungsgeist nach Eintracht und Reformen streben werde.Die Abgeordneten der Bareunmirae hätten einstimmig beschlossen, vor der Parlamentswahl im kommenden Jahr keine Allianz oder Fusion mit einer anderen Partei einzugehen, betonte er.