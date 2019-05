Minjoo-Partei wählt Lee In-young zum neuen Fraktionschef

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei hat einen neuen Fraktionschef.Lee In-young, der seine dritte Legislaturperiode im Parlament verbringt, bekam am Mittwoch die Stimmen von 76 der 125 anwesenden Abgeordneten. Sein schärfster Widersacher Kim Tae-nyeon kam auf 49 Stimmen.Lee kündigte nach dem Sieg an, die Minjoo-Partei zu einer stärkeren Regierungspartei machen zu wollen. Die Partei solle durch Vielfalt, Toleranz und Dynamik geprägt sein und gleichzeitig ihren Reformcharakter aufrechterhalten.Darüber hinaus versprach der 54-Jährige, sich für die innere Einheit der Partei einzusetzen und sie bei dem Parlamentswahlen im kommenden Jahr zum Sieg zu führen.Lee war in 1980er Jahren Anführer einer pro-demokratischen Studentenbewegung. Er wurde drei Mal in den Parteivorstand gewählt. Er vertritt den Wahlkreis Guro in Seoul.