Türkei hebt Schutzzölle für südkoreanischen Stahl auf

Photo : YONHAP News

Die Türkei hat Schutzzölle für südkoreanischen Stahl aufgehoben.Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch, habe das türkische Ministerium für Zoll und Handel dies am Mittwoch in seinem offiziellen Mitteilungsblatt geschrieben.Im Oktober des Vorjahres hatte die türkische Regierung Zölle auf fünf Stahlprodukte aus Südkorea eingeführt. Grund waren negative Auswirkungen ähnlicher Schutzzölle in den USA und der Europäischen Union.Es galt ein 25-prozentiger Zoll auf Importe, deren Volumen den Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 überschreitet.Südkorea hatte letztes Jahr 818.000 Tonnen Stahlprodukte im Wert von 850 Millionen Dollar in die USA exportiert.