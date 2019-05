US-Verteidigungschef sprach im Zusammenhang mit Nordkoreas Waffentest von Raketen

Photo : YONHAP News

Der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan hat die Samstag von Nordkorea abgeschossenen Projektile als Raketen bezeichnet.Er sagte bei einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit), der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs Joseph Dunford habe ihn angerufen und gesagt, dass Nordkorea jetzt „rockets and missiles“ abschieße.Angesichts des Wortes „jetzt“ wird davon ausgegangen, dass die US-Behörden bei der ersten Berichterstattung unmittelbar nach dem Start von Projektilen diese als Raketen vermutet hatten. Jedoch kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass in Shanahans Äußerung das neueste Analyseergebnis berücksichtigt wurde, da die US-Streitkräfte zurzeit konkrete Geschossarten und technische Daten analysieren.Die Nachrichtenagentur Reuters sagte, es sei das erste Mal, dass das Pentagon detailliert beschrieben habe, was Nordkorea abgefeuert haben soll.