RFA: Diskussionen über Bergung von Gebeinen von US-Kriegsgefallenen in Nordkorea eingestellt

Photo : YONHAP News

Die Diskussionen zwischen Nordkorea und den USA über die Bergung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen in Nordkorea sind nach dem ergebnislosen Gipfel in Hanoi im Februar eingestellt worden.Das berichtete das US-Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag.Charles Prichard, Sprecher der Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), eine US-Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und -vermissten, teilte am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender mit, dass nordkoreanische Beamte seit dem Gipfel in Hanoi nicht mit der DPAA kommuniziert hätten.Als eine Folge dessen seien die Bemühungen der Behörde um die Kommunikation mit der nordkoreanischen Volksarmee über die mögliche Wiederaufnahme gemeinsamer Bergungsarbeiten für 2019 ausgesetzt worden. Man könne in diesem Fiskaljahr, das am 30. September 2019 ende, keine Bergungseinsätze in Nordkorea mehr effektiv planen, koordinieren und durchführen, hieß es.Der Sprecher fügte hinzu, die Behörde prüfe mögliche nächste Schritte für die Wiederaufnahme der Kommunikation mit der nordkoreanischen Volksarmee, um gemeinsame Bergungseinsätze im Fiskaljahr 2020 planen zu können.Nordkorea hatte im vergangenen Juli gemäß einer Einigung beim ersten Gipfel mit den USA die sterblichen Überreste von 55 US-Kriegsgefallenen den USA übergeben.