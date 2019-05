UN-Kommando erlaubt Wanderern Zugang zu DMZ in Cheorwon und Paju

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando hat für die von der Regierung geplanten Wanderwege an der Demilitarisierten Zone (DMZ) den Zugang von Zivilisten in die Zone in Cheorwon und Paju genehmigt.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte am Mittwoch, dass das UN-Kommando letzte Woche die entsprechende Genehmigung erteilt habe.Südkorea plant, drei Friedenswanderwege an der DMZ anzulegen. Der Wanderweg in Goseong an der Ostküste wurde nach einer Zustimmung des UN-Kommandos bereits am 27. April eröffnet.Die Entscheidung des UN-Kommandos über die Wanderwege in Cheorwon und Paju verzögerte sich, da beide Wege bis zu Wachposten innerhalb der DMZ führen. Mittlerweile diskutierten das Verteidigungsministerium und das UN-Kommando intensiv über den Zugang von Besuchern zur DMZ und Sicherheitsmaßnahmen.Wie verlautete, werde die Regierung nach Diskussionen zwischen den zuständigen Behörden Details wie die Modalitäten des Zugangs von Zivilisten und Routen endgültig festlegen und Besuchsprogramme vorlegen.