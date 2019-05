KT testet fahrerlosen Bus mittels 5G auf Jeju

Photo : KBS News

Ein Mobilfunkanbieter hat erstmals in Südkorea einen fahrerlosen Bus mit Hilfe des 5G-Dienstes auf einer Straße getestet.KT testete am Mittwoch einen selbstfahrenden Bus mit 45 Sitzen auf einem sieben Kilometer langen Abschnitt der Straße Pyeonghwa-ro der Insel Jeju, wo ein kommerzieller 5G-Empfang möglich ist.Dabei wurden Kernfunktionen wie die Einhaltung des Abstands zwischen Fahrzeugen und der Austausch von Informationen mit anderen Fahrzeugen demonstriert.Es ist das erste Mal, dass ein Bus unter echten Bedingungen autonom in Südkorea fuhr. LG U+, ein anderer Mobilfunkanbieter, hatte im März auf den Straßen in Seoul das autonome Fahren mit einem PKW getestet.