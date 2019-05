Son Heung-min winkt Teilnahme am Champions League-Finale

Photo : YONHAP News

Dem südkoreanischen Fußballnationalspieler Son Heung-min winkt die Teilnahme am Champions League-Finale.Seine Mannschaft Tottenham Hotspur setzte sich am Mittwoch nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 in Amsterdam durch.Alle drei Treffer für die Engländer erzielte Lucas Moura. Son ging an dem Abend zwar leer aus, trug mit guter Abwehrarbeit und sechs Torschüssen aber zu dem überraschenden Erfolg bei.Der Stürmer kann sich Hoffnung auf seinen ersten Einsatz in einem Finale der Königsklasse machen. Seine Mannschaft trifft am 1. Juni auf den Ligarivalen FC Liverpool.Es ist das erste rein englische Champions League-Finale seit dem Erfolg von Manchester United gegen Chelsea im Jahr 2008.