Russische Seeaufklärer fliegen in Südkoreas Luftüberwachungszone ein

Photo : YONHAP News

Zwei russische Seeaufklärungsflugzeuge vom Typ Tupolew Tu-142 haben letzte Woche Südkoreas Luftüberwachungszone KADIZ verletzt.Laut einem Militärvertreter flogen beide Militärflugzeuge am 3. Mai südlich der Insel Jeju in die KADIZ ein. Daraufhin habe Südkorea mehrere Kampfflugzeuge, darunter F-15K-Jets, aufsteigen lassen.Die Piloten der russischen Militärflugzeuge hätten der südkoreanischen Seite den Zweck ihres Flugs genannt. Daher habe Südkorea keine weiteren Maßnahmen getroffen, hieß es weiter.Es wurde nicht bekannt, wie oft die russischen Flugzeuge in die KADIZ einflogen und wie lange sie dort blieben.Es wird vermutet, dass beide Aufklärer für eine russisch-chinesische Übung mobilisiert wurden, die jüngst in der Umgebung der chinesischen Stadt Qingdao stattfand.