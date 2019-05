Umfrage: Vorsprung der Regierungspartei vor LKP auf 1,6 Prozentpunkte geschrumpft

Photo : YONHAP News

Neuen Umfrageergebnissen zufolge liegt der Vorsprung der regierenden Minjoo-Partei Koreas vor der größten Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) hinsichtlich der Zustimmung innerhalb der Fehlerspanne.Realmeter befragte im Auftrag des Senders tbs am Dienstag und Mittwoch landesweit 1.008 Wähler und veröffentlichte die Ergebnisse am Donnerstag.Demnach sank die Zustimmung zur Regierungspartei um 3,7 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche auf 36,4 Prozent. Dagegen konnte sich die LKP um 1,8 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent verbessern, deren Höhenflug setzte sich somit die vierte Woche in Folge fort.Der Unterschied zwischen beiden Parteien verringerte sich auf 1,6 Prozentpunkte. Es ist das erste Mal bei einer wöchentlichen Umfrage von Realmeter seit dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in, dass der Abstand so gering war.Die Gerechtigkeitspartei kam auf 8,3 Prozent, damit 2,1 Prozentpunkte mehr. Die Zustimmung für die Bareunmirae-Partei fiel um 0,7 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent, während die Partei für Demokratie und Frieden 0,2 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent verlor.Unterdessen bewerteten 47,3 Prozent der Befragten die Amtsführung von Präsident Moon positiv. Das sind 1,8 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 48,6 Prozent, damit 2,6 Prozentpunkte mehr, sprachen von einer schlechten Arbeit.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter oder der der Nationalen Wahlkommmission eingesehen werden.