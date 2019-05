Wirtschaft 259 Kipper von Daimler und Volvo werden zurückgerufen

Kipper der Marken Daimler und Volvo werden in Südkorea wegen eines Bremsfehlers zurückgerufen.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte am Donnerstag mit, dass 259 von Daimler Trucks Korea und Volvo Trucks Korea gebaute und verkaufte Kipper zurückgerufen würden.



Der Schritt betrifft 198 Arocs-Kipper von Daimler Trucks. Es besteht die Gefahr, dass wegen Mängeln an der Hilfsbremsanlage das Fahrzeug nicht richtig abgebremst werde.



Bei 61 FH·FM Kippern von Volvo Trucks wurden Defekte am Bremssattel festgestellt.



Die betreffenden LKW-Besitzer können die defekten Teile in Reparaturzentren beider Unternehmen kostenlos austauschen lassen.



Das Ministerium will dafür sorgen, dass sämtliche betroffene Fahrzeuge zügig gewartet werden, da große Baumaschinen wie Kipper im Falle eines Fehlers der Bremsanlage für schwere Personenschäden sorgen könnten.