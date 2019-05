US-Sonderbeauftragter für Nordkorea in Seoul eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Seoul eingetroffen.Biegun soll heute morgen beim Frühstück an einem unbekannten Ort mit dem südkoreanischen Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearproblematik Lee Do-hoon über die mögliche Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea und jüngste Waffentests in Nordkorea gesprochen haben.Morgen wird Biegun noch einmal mit Lee zusammenkommen, um eine Sitzung der bilateralen Arbeitsgruppe über die Denuklearisierung Nordkoreas und innerkoreanische Beziehungen abzuhalten. Es wird erwartet, dass anstehende innerkoreanische Angelegenheiten, darunter die von beiden Koreas angestrebte Wiederaufnahme des Betriebs des innerkoreanischen Industriekomplexes Kaesong zur Sprache kommen.Ein Höflichkeitsbesuch im Präsidialamt ist ebenfalls geplant. Biegun hatte zuvor Tokio besucht.