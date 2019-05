Südkorea, USA und Japan führen trilaterale Sicherheitsgespräche

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte Südkoreas, der USA und Japan sind am Donnerstag in Seoul zu ihren jährlichen trilateralen Sicherheitsgesprächen zusammengekommen.Beim Treffen am Sitz des südkoreanischen Verteidigungsministeriums ist der stellvertretende Verteidigungsminister für nationale Verteidigungspolitik, Chung Suk-hwan, Südkoreas Verhandlungsführer. Neben ihm sind Beamte des Verteidigungs- und des Außenministeriums anwesend.Chungs Ansprechpartner sind Randall Schriver, Abteilungsleiter (Assistant Secretary of Defense) für indo-pazifische Sicherheitsangelegenheiten im Pentagon, und Takeshi Ishikawa, Generaldirektor für Verteidigungspolitik im japanischen Verteidigungsministerium. Auch Marc Knapper, ein für Ostasien und Pazifikangelegenheiten zuständiger hoher Beamter im US-Außenministerium, zählt zu den Teilnehmern.Die drei Länder diskutieren voraussichtlich beim Treffen über Maßnahmen zur Kooperation, um die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren und einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Sie werden ihre Einschätzungen zu den jüngst von Nordkorea abgeschossenen Projektilen und Informationen über die regionale Sicherheitslage austauschen und nach einer gemeinsamen Vorgehensweise suchen.Es ist außerdem das erste Treffen zwischen Militärbeamten zwischen Südkorea und Japan seit ihrem Radar-Streit um einen japanischen Aufklärer im vergangenen Dezember. Daher wird erwartet, dass beide Seiten auch über Maßnahmen sprechen, mit denen die bilaterale Verteidigungskooperation wiederbelebt werden kann.Vor dem trilateralen Dialog fanden bilaterale Gespräche zwischen Südkorea und den USA, zwischen Südkorea und Japan sowie zwischen den USA und Japan statt.