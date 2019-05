Börse verzeichnet vierten Verlusttag in Folge

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat den vierten Verlusttag in Folge verzeichnet.Der Kospi verlor 3,04 Prozent auf 2.102,01 Zähler. Es war der schärfste Rückgang seit fast sieben Monaten.Südkoreas Landeswährung Won rutschte gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Wert seit zwei Jahren ab. Der Won beendete den Handel bei einem Stand von 1.179,8 Won, nach 1.169,4 Won am Mittwoch.Noch immer lastet der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen den USA und China auf den Kursen. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch gesagt, dass China das Abkommen im Handelsstreit gebrochen habe.Eine chinesische Delegation will am Donnerstag in Washington versuchen, die Stimmung zu wenden.