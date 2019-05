Nordkorea feuerte offenbar Kurzstreckenraketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute nach Einschätzung der südkoreanischen Streitkräfte offenbar zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert.Die Projektile wurden im nordwestlichen Gebiet Kusong in östliche Richtung abgefeuert. Eines um 16.29 Uhr und ein anderes um 16.49 Uhr. Diese flogen in einer Höhe von etwa 50 Kilometern jeweils 420 und 270 Kilometer weit und stürzten ins Ostmeer, teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) mit. Die Geschosse seien anscheinend von Kusong an der Westküste über das Binnenland in Richtung Osten geflogen.Die Streitkräfte hätten die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt und in enger Abstimmung mit den USA die vollständige Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, hieß es weiter.Zuvor hatte der JCS mitgeteilt, dass Projektile im Gebiet Sino-ri abgefeuert worden seien. Dort unterhält Nordkorea einen Stützpunkt für seine Nodong-Mittelstreckenraketen. Kusong liegt nach Angaben von Militärs 40 Kilometer nördlich von Sino-ri.Wo genau die Raketen niedergingen oder um welchen Raketentyp es sich handelte, teilte der JCS nicht mit. Es hieß lediglich, dass südkoreanische und US-amerikanische Geheimdienste die Details zu den Projektilen analysieren würden.Zuletzt hatte Nordkorea vor 17 Monaten Raketen getestet.Unterdessen hat Nordkorea den Start von Projektilen am Samstag als gewöhnliche Übung für die Selbstverteidigung bezeichnet. Die entsprechende Äußerung machte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur KCNA. Es sei eine Angriffsübung gewesen, um die Mobilisierung für ein Gefecht gründlich vorzubereiten.Der Abschuss von Projektilen sei nicht gegen jemanden gerichtet, sondern Teil einer normalen Militärübung gewesen. Dies habe nicht zu einer Eskalation der regionalen Situation geführt. Jedes Land halte Militärübungen für seine Verteidigung ab. Diese seien völlig normal und unterschieden sich von Kriegsübungen einiger Länder, mit denen andere souveräne Staaten ins Visier genommen würden, betonte der Sprecher. Vor fünf Tagen hatte Nordkorea überraschend 10-20 Projektile abgefeuert.