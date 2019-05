Ausländische Medien berichten umgehend über Nordkoreas vermutliche Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Ausländische Medien haben zügig über die Starts von zwei als Kurzstreckenraketen vermuteten Projektilen durch Nordkorea am Donnerstagnachmittag berichtet.Führende Nachrichtenagenturen wie AP, AFP und Reuters meldeten unter Berufung auf Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas über die Abschüsse. Wichtige Medien der jeweiligen Länder wie „New York Times“ und BBC berichteten ebenfalls darüber. Sie analysierten mögliche Einflüsse auf die Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA und die Situation auf der koreanischen Halbinsel.CNN meldete, dass die Starts für ein weiteres Problem gesorgt hätten, das die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA und den Dialog für Frieden zwischen Süd- und Nordkorea komplizierter mache. Experten seien besorgt, dass häufigere Waffentests die Atomverhandlungen beeinflussen könnten, ungeachtet dessen, was Nordkorea abgefeuert habe. Die Wiederaufnahme von Raketenstarts durch Nordkorea könnte die USA dazu bewegen, ihren Kurs zu ändern, hieß es. Dabei wurde auf die Äußerung von US-Präsident Donald Trump verwiesen, dass solche Tests die zwischen Nordkorea und den USA erzielten Fortschritte gefährden könnten.BBC analysierte, dass Nordkorea die USA immer stärker zu Zugeständnissen dränge.Bloomberg wies darauf hin, dass die Abschüsse erfolgt seien, während Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach dem gescheiterten Gipfel mit Trump im Februar in rauerem Ton die USA zu Zugeständnissen bei den Sanktionen auffordere. Die Nachrichtenagentur machte darauf aufmerksam, dass Nordkorea während des Besuchs des US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, in Südkorea Raketen startete.Die „New York Times“ schrieb zwar, dass die neuerlichen Abschüsse wie die Waffentests am Samstag das Moratorium für Atomtests und Tests von Langstreckenraketen nicht verletzten, das Nordkorea im April letzten Jahres verkündet hatte. Jedoch stellten die Abschüsse einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, die Nordkorea den Start jeglicher ballistischer Raketen verbieten.