Südkorea und USA halten Sitzung von Arbeitsgruppe zu Nordkorea ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten am Freitag in Seoul eine Sitzung ihrer bilateralen Arbeitsgruppe zu Nordkorea ab.Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, wird hierfür mit seinem Ansprechpartner und Nuklearunterhändler Lee Do-hoon zusammenkommen, nachdem er Außenministerin Kang Kyung-wha einen Besuch abgestattet hat.Es wird erwartet, dass bei der Sitzung der Arbeitsgruppe wichtige Angelegenheiten in den innerkoreanischen Beziehungen, darunter eine mögliche Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea und ein Nordkorea-Besuch von im Industriepark Kaesong angesiedelten Unternehmern, thematisiert werden.Da Nordkorea nach den Waffentests am Samstag am gestrigen Donnerstag wieder als Kurzstreckenraketen vermutete Projektile startete, richtet sich besondere Aufmerksamkeit auf die Ergebnisse der Sitzung.Es wird erwartet, dass Biegun im Anschluss an die Sitzung das Vereinigungsministerium und das Präsidialamt besucht. Wie verlautete, werde Biegun zum ersten Mal mit dem neuen Vereinigungsminister Kim Yeon-chul zusammenkommen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er beim Besuch des Präsidialamts den Leiter des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, oder dessen Stellvertreter Kim Hyun-chong treffen wird.Biegun war am Mittwoch in Südkorea eingetroffen und tauschte sich am Donnerstag beim Frühstück mit Lee Do-hoon über die Situation auf der koreanischen Halbinsel aus.