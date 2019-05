Wirtschaft USA werden Südkorea voraussichtlich von Beobachtungsliste wegen Währungsmanipulation streichen

Das US-Finanzministerium wird laut einem Medienbericht Südkorea von seiner Beobachtungsliste wegen möglicher Währungsmanipulation streichen.



Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf gut informierte Quellen.



Das US-Finanzministerium veröffentlicht in jedem März und Oktober einen Währungsbericht. Im vergangenen April wurde jedoch kein Bericht vorgelegt. Bloomberg rechnete damit, dass dieser noch im Mai veröffentlicht wird.



In seinem Bericht vom vergangenen Oktober behielt das Ministerium Südkorea, China, Japan, Indien, Deutschland und die Schweiz weiter auf der Beobachtungsliste. Auf der Liste stehen Länder, die zwar kein Währungsmanipulator sind, jedoch unter Beobachtung stehen müssen.



Bloomberg zufolge werden in dem neuen Bericht voraussichtlich Indien und Südkorea von der Beobachtungsliste gestrichen.



Laut Quellen wird die US-Regierung wahrscheinlich die Zahl der Länder, deren Währungspraktiken die USA auf mögliche Manipulation prüfen, von bisher zwölf auf 20 anheben. Vietnam könne als Währungsmanipulator eingestuft werden.