Internationales USA beschlagnahmen nordkoreanischen Frachter wegen Sanktionsverletzung

Die USA haben ein nordkoreanisches Frachtschiff wegen der Verletzung von Sanktionen gegen Nordkorea beschlagnahmt.



Das US-Justizministerium gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, den nordkoreanischen Frachter „Wise Honest“ beschlagnahmt zu haben. Das Schiff habe gegen Sanktionen der Vereinten Nationen und der USA verstoßen und illegal Kohle transportiert. Zugleich reichte das Ressort vor einem Bundesgericht in New York eine Zivilklage ein, um den Frachter zu konfiszieren.



Die Wise Honest hatte im März 2018 mit 25.500 Tonnen Kohle an Bord den nordkoreanischen Hafen von Nampo verlassen und war im folgenden Monat von indonesischen Behörden festgenommen worden. Wie verlautete, werde einer der größten Massengutfrachter Nordkoreas derzeit nach Amerikanisch-Samoa gebracht.



Die Bekanntmachung der Beschlagnahme des nordkoreanischen Schiffs erfolgte unmittelbar nach dem Start von Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Donnerstag. Dahinter wird die Absicht der USA vermutet, ihren starken Willen für die Druckausübung gegenüber Nordkorea zu zeigen.



Der Seehandel gilt als Geldquelle für das Regime von Kim Jong-un. Deshalb setzte sich US-Präsident Donald Trump dafür ein, den Seehandel zu blockieren.