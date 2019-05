Oppositionspartei fordert von Regierung Kurswechsel gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Freiheitspartei Koreas (LKP) hat angesichts Nordkoreas Raketenstarts am Donnerstag die Regierung aufgefordert, deren Nordkorea-Politik zu korrigieren.Präsident Moon Jae-in habe auf Nordkoreas Raketenstarts mit einer Nahrungsmittelhilfe geantwortet, sagte Fraktionschefin Na Kyung-won bei einer Parteisitzung am Freitag.Nordkorea habe nun sein wahres Gesicht offenbart. Sollte die Regierung trotzdem unverändert an ihrer Politik gegenüber Nordkorea festhalten, würden eine Isolation und eine Sicherheitskrise drohen. Die Regierung müsse einen Plan B ausarbeiten, forderte Na.Yoon Sang-hyun, Vorsitzender des parlamentarischen Außen- und Vereinigungsausschusses, äußerte, dass das Regime von Kim Jong-un einen Fast Track für die nukleare Aufrüstung gewählt habe. Er kritisierte, dass der Vereinigte Generalstab von unidentifizierten Projektilen gesprochen habe, obwohl Nordkorea in Kusong, der Ort der gestrigen Abschüsse, schon in der Vergangenheit Raketentests unternommen habe.Die Abgeordnete Lee Eun-jae warf den Streitkräften ein Pflichtversäumnis vor. Sie hätten einen Tag vor dem Start von Projektilen am Samstag den Transport von Militärgeräten beobachtet, jedoch der übergeordneten Behörde nicht darüber berichtet, da es sich ihrer Meinung nach um gewöhnliche Bewegungen gehandelt habe.Na forderte im Anschluss an die Sitzung vor Reportern, dass bei der Politik gegenüber Nordkorea nicht Nordkorea, sondern Südkorea an erster Stelle stehen müsse. Sie forderte die Regierung auf, die traditionellen Beziehungen zwischen Südkorea und den USA wiederherzustellen und die innerkoreanische Militärübereinkunft vom vergangenen September aufzukündigen.