Südkorea versorgt vier Länder in Nahost und Afrika mit Reis

Photo : YONHAP News

Südkorea wird dieses Jahr vier Staaten im Nahen Osten und in Afrika 50.000 Tonnen Reis liefern.Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, über das Welternährungsprogramm (WFP) 50.000 Tonnen Reis für Jemen, Äthiopien, Kenia und Uganda zur Verfügung zu stellen. Die Reishilfe über das WFP erfolge zum zweiten Mal nach dem vergangenen Jahr.Das Ministerium verlud seit Anfang Mai Reis an drei einheimischen Häfen. Die Lieferungen werden Ende Mai und Anfang Juni an drei Zielhäfen eintreffen.Südkorea hatte letztes Jahr zum ersten Mal über das WFP 50.000 Tonnen Reis für Hilfslieferungen angeboten.