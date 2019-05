Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung geht davon aus, dass Nordkorea ballistische Kurzstreckenraketen abgeschossen und damit UN-Resolutionen verletzt habe.Verteidigungsminister Takeshi Iwaya sagte am Freitag in Tokio vor der Presse, seine Regierung sei nach der Analyse der bisher gesammelten Informationen zu diesem Schluss gekommen. Tokio bedauere den eindeutigen Verstoß gegen UN-Sanktionen zutiefst, fügte er hinzu.Schäden in Japans Hoheitsgebiet oder außerordentlichen Wirtschaftszone seien nicht gemeldet worden. Die garantierte Sicherheit Japans sei nicht gefährdet gewesen, hieß es weiter.