US-Sondergesandter: Tür für Nordkoreas Rückkehr an Verhandlungstisch noch offen

Photo : YONHAP News

Laut einem US-Diplomaten bleibt die Tür für die Rückkehr Nordkoreas an den Verhandlungstisch noch offen.Das sagte Stephen Biegun, der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, bei seinem Treffen mit der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha am Freitagvormittag in Seoul.Kang sagte dabei, dass die Abschüsse von Kurzstreckenraketen durch Nordkorea am Donnerstag dem Abbau militärischer Spannungen auf der koreanischen Halbinsel in keiner Weise nutzten und höchst Besorgnis erregend seien. Ernsthafte Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA seien wichtig.Biegun äußerte, dass jetzt die Kommunikation zwischen Südkorea und den USA sehr wichtig sei.Anschließend kam Biegun mit seinem direkten Ansprechpartner, dem Nuklearunterhändler Lee Do-hoon, zu einer Sitzung der bilateralen Arbeitsgruppe zusammen.Laut dem Außenministerium in Seoul tauschten beide Seiten Informationen über die jüngste Situation einschließlich der Raketenabschüsse Nordkoreas aus und diskutierten über Maßnahmen zur Kooperation für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Ursprünglich war geplant, über innerkoreanische Kooperationsprojekte, darunter Nahrungsmittelhilfe, zu sprechen. Stattdessen sei der Fokus der Diskussionen auf künftige Maßnahmen nach Nordkoreas Raketenstarts gelegt worden.Biegun kam am Nachmittag mit dem Vizechef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Kim Hyun-chong, und Vereinigungsminister Kim Yeon-chul, zusammen und besprach mit ihnen die Situation auf der koreanischen Halbinsel.Biegun wird am Samstag seinen viertägigen Besuch in Südkorea beenden und in die USA zurückkehren.