Südkoreas Börse hat sich am Freitag erholt.Der Kospi gewann nach vier Verlusttagen in Folge 0,29 Prozent auf 2.108,04 Zähler.Grund waren die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die heute wieder aufgenommen werden sollen.Private Anleger hätten Aktien gekauft, da sie auf eine positive Wende in den Gesprächen hofften, sagte Suh Sang-young von Kiwoom Securities.