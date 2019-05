Südkoreas Geheimdienst sieht Möglichkeit für Test neuen Waffensystems durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienst sieht die Möglichkeit für den Test eines neuen Waffensystems durch Nordkorea.Die Vorsitzende des parlamentarischen Geheimdienstausschusses Lee Hye-hoon sagte, dass sie diese Information bezüglich Nordkoreas Waffentest am Donnerstag vom Geheimdienst erhalten habe.Wegen der Möglichkeit, dass ein neues Waffensystem getestet worden sein könnte, verzögere sich die Analyse des gestrigen Abschusses.Nach bisher vorliegenden Informationen könnten solche Waffen alle Gebiete in Südkorea erreichen. Auch Südkorea verfüge über solche Waffen.Weiter sagte sie, dass Medienberichte, wonach ballistische Raketen abgefeuert worden seien, nicht die offizielle Position der USA darstellten. Allein aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds könnte nicht auf ballistische Raketen geschlossen werden.Zum Hintergrund für den Test habe der Geheimdienst Lee gegenüber mitgeteilt, dass Nordkorea Unzufriedenheit über eine jüngste US-amerikanisch-südkoreanische Militärübung zum Ausdruck gebracht haben könnte. Bei der Übung seien hochmoderne Systeme zum Einsatz gekommen. Als weiterer möglicher Grund gelte, dass Südkoreas Verteidigungsministerium den nordkoreanischen Waffentest am vergangenen Wochenende offiziell kritisiert habe.