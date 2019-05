Entführte Koreanerin in Westafrika von französischen Truppen gerettet

Photo : YONHAP News

Vier von einer militanten Gruppe entführte Ausländer einschließlich einer Südkoreanerin sind in Burkina Faso von französischen Spezialkräften gerettet worden.Das teilte die französische Regierung mit. In der Nacht zu Freitag (Ortszeit) sei es zu einem Militäreinsatz im Norden des westafrikanischen Staates gekommen. Bei dem Gefecht seien zwei französische Soldaten getötet worden.Zu den befreiten Geiseln zählen eine Südkoreanerin, zwei Franzosen und eine US-Amerikanerin. Die Koreanerin und zwei Franzosen wurden mit einer Sondermaschine ausgeflogen und trafen am Samstag (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe Paris ein.Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßte dort die befreiten Geiseln.Die Südkoreanerin telefonierte unmittelbar nach der Ankunft in Frankreich mit ihrer Familie. Abhängig von den Ergebnissen einer Gesundheitsuntersuchung werde der Termin ihrer Heimkehr koordiniert, heißt es.Der südkoreanische Botschafter in Frankreich, Choi Jong-moon, begrüßte ebenfalls am Flughafen die Geiseln. Er übermittelte Macron den Dank von Präsident Moon Jae-in für die Rettung der südkoreanischen Staatsbürgerin und Beileid zum Tod der zwei französischen Soldaten.Unterdessen forderte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian, dass die Entführten erklären sollten, warum sie in eine gefährliche Region gereist waren. Es müsse verhindert werden, dass Soldaten unnötig geopfert werden.