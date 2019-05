Buddhas Geburtstag in Tempeln landesweit gefeiert

Photo : YONHAP News

In den Tempeln landesweit ist am Sonntag Buddhas Geburtstag gefeiert worden.Zu der Messe am Jogye-Tempel in Seoul kamen rund 10.000 Gläubige, darunter auch der ehrwürdige Wonhaeng, Leiter des Jogye-Ordens und des Koreanischen Buddhismus.Der Oberste Patriarch betonte die Bedeutung von Harmonie und Eintracht und sagte, dass Harmonie die Menschen von unnötigem Leid befreie und Trost biete.Die Messe zum 2.563. Geburtstag begann mit einer Reinigungszeremonie und der Darreichung von sechs Gaben wie Früchten, Reis und Tee.Auch der Minister für Kultur, Sport und Tourismus Park Yang-woo war unter den Gästen. Er verlas eine Glückwunschbotschaft des Staatspräsidenten Moon Jae-in.Familien von Opfern von Arbeitsunfällen waren ebenfalls zu der Messe eingeladen worden.