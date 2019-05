Gemeinsames Konzert von Musikern aus Süd- und Nordkorea in Schanghai

Photo : KBS News

Ein südkoreanischer Violinist und eine nordkoreanische Sopranistin haben in China ein gemeinsames Konzert gegeben.Der gemeinsame Auftritt von Violinist Won Hyung-joon und Sopranistin Kim Song-mi fand auf Einladung des Shanghai City Symphony Orchestra am Sonntag in Schanghai statt.Beide hatten geplant, im Dezember auf der südkoreanischen Insel Jeju ein innerkoreanisches Kunstfestival zu veranstalten. Die Veranstaltung kam jedoch nicht zustande. Durch den gestrigen gemeinsamen Auftritt kann der innerkoreanische Kulturaustausch offenbar fortgesetzt werden.Wie verlautete, habe Kim in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP gesagt, sie wolle alle erdenklichen Bemühungen unternehmen, um zur innerkoreanischen Kooperation beitragen zu können.