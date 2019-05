FAO eröffnet Büro in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) eröffnet am Montag ein Büro in Seoul.Die Eröffnungszeremonie wird in Anwesenheit des Ministers für Landwirtschaft, Nahrungsmittel und ländliche Angelegenheiten, Lee Gae-ho, FAO-Direktor Jose Graziano da Silva sowie Seouls Bürgermeister Park Won-soon um 17 Uhr stattfinden.Das Büro wird der Kommunikation und dem Austausch zwischen Südkorea und der FAO dienen und gemeinsame Kooperationsprojekte für die Nahrungssicherheit und Armutsbekämpfung sowie die Weitergabe von Südkoreas Erfahrungen in der Agrarverwaltung und Technologie anstreben.Das Büro wird nach der Rekrutierung von Personal im zweiten Halbjahr die Arbeit aufnehmen.