Wirtschaft Südkoreas Währung gegenüber US-Dollar auf 28-Monats-Tief

Die südkoreanische Landeswährung Won hat gegenüber dem US-Dollar ein 28-Monats-Tief verzeichnet.



Grund ist nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen den USA und China.



Wie die Koreanische Zentralbank am Sonntag bekannt gab, sei der Won-Dollar-Wechselkurs am Freitag auf 1.182,9 Won für einen Dollar gestiegen. Es sei der höchste Wert seit dem 17. Januar 2017 gewesen.



Am 1. April und am 8. Mai hatte der Won gegenüber dem Dollar um 2,9 Prozent an Wert eingebüßt. Es war der stärkste Rückgang unter den führenden Volkswirtschaften. Nur die türkische Lira und der argentinische Peso hatten noch kräftiger verloren.