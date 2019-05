Wirtschaft Höhere US-Zölle auf chinesische Einfuhren drückten Südkoreas Exporte

Nach dem Ergebnis einer Untersuchung würden höhere US-Zölle auf chinesische Einfuhren auf Südkoreas Exporte drücken.



Das Institut für Internationalen Handel des Koreanischen Handelsverbandes (KITA) errechnete, dass Südkoreas Ausfuhren in diesem Fall um 0,14 Prozent schrumpfen würden.



Als Folge des Rückgangs der chinesischen Nachfrage nach Halbfertigwaren, eines direkten Effekts der US-Zollerhöhung, würden die Exporte um 0,1 Prozent schrumpfen.



Hinzu käme ein Exportrückgang um 0,04 Prozent aufgrund eines verlangsamten Wachstums in China. Insgesamt drohten Einbußen beim Export von 0,14 Prozent oder 870 Millionen Dollar.



Das Institut wies darauf hin, dass der Exportrückgang noch größer ausfallen könnte, sollten auch indirekte Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China berücksichtigt werden. Als indirekte Effekte wurden verzögerte Investitionen, Nervosität an den Finanzmärkten und ein Ölpreisrückgang genannt.