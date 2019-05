USA wollen laut Außenminister Pompeo Fehler aus Vergangenheit nicht wiederholen

Photo : YONHAP News

Die USA wollen laut Außenminister Mike Pompeo Fehler der Vorgängerregierungen im Umgang mit Nordkorea nicht wiederholen.Das habe der Chefdiplomat am Sonntag in einer Rede anlässlich des 40. Gründungstags der Denkfabrik Claremont Institute in Kalifornien gesagt, teilte sein Ministerium mit.Frühere Anstrengungen und Einigungen mit Nordkorea hätten lediglich mehr Atomwaffen und diplomatisches Versagen verursacht. Die US-Diplomatie gegenüber Nordkorea sei darauf konzentriert, sicherzustellen, dass Nordkorea die Atomakte nie wieder öffne.Pompeo betonte die Zusammenarbeit mit Südkorea, Japan und anderen Verbündeten in der Nordkorea-Frage. Auch wolle Washington China und Russland davon überzeugen, dass eine Lösung der Frage im besten Interesse der Welt sei.Die USA würden hart daran arbeiten, sicherzustellen, dass internationale Vereinbarungen den US-Interessen dienen, sagte der Außenminister weiter.