Anhebung der Busfahrpreise laut Regierung notwendig

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Regierung ist eine Anhebung der Busfahrpreise notwendig.Das teilten Transportministerin Kim Hyun-mee und Arbeitsminister Lee Jae-kap am Sonntag in Seoul mit.Die Regierung wolle so viel Unterstützung wie möglich leisten, doch seien höhere Fahrkartenpreise notwendig, da die Busunternehmen wegen der Neuregelung der maximalen Arbeitszeit mehr Fahrer einstellen müssen.In Seoul und Umgebung seien die Preise bislang etwa alle vier Jahre erhöht worden. In anderen Gebieten des Landes seien die Preise von 2012 bis 2017 unverändert geblieben.Letzte Woche hatten gewerkschaftlich organisierte Busfahrer mit deutlicher Mehrheit für einen Generalstreik gestimmt. Sie fordern höhere Löhne und die Einstellung neuer Fahrer, wenn im Juli die maximale Arbeitszeit von 52 Stunden in der Woche umgesetzt wird.