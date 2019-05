Südkorea und USA setzen Analyse zu Nordkoreas Waffentest von letzter Woche fort

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA setzen ihre Analyse zu Nordkoreas Waffentest in der letzten Woche fort.Es könnten noch keine Ergebnisse bekannt gegeben werden, sagte ein südkoreanischer Militär am Sonntag.Nordkorea hatte am 4. Mai mehrere Projektile und darunter mindestens eine taktische Lenkwaffe getestet. Fünf Tage später schoss das kommunistische Land zwei Kurzstrecken-Projektile ab, die der neuen taktischen Waffe ähneln.Experten vermuten, dass Nordkorea eine modifizierte Version der russischen Iskander testete. Die ballistische Rakete hat eine Reichweite von 500 Kilometern.Südkoreas Streitkräfte mahnten jedoch Zurückhaltung an, da allein aufgrund des Aussehens des Projektils nicht auf eine Iskander geschlossen werden könne.